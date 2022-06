Vreme: Zvečer se bo zjasnilo

Ponoči in zjutraj bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija. V nedeljo bo povečini jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Goriškem in v Vipavski dolini do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Zvečer bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. V torek pretežno jasno in malo manj toplo. Burja na Primorskem bo slabela.

Vremenska slika: Iznad zahodne sega nad srednjo Evropo severozahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. V višinah s šibkimi vetrovi severne smeri priteka toplejši in vse bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme. Šibka burja ob severnem Jadranu burja bo jutri ponehala.