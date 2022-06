Mineva 25 let od najhujše nesreče v zgodovini gorske reševalne službe

Logarska dolina, 11. junija - Letos mineva 25 let od največje nesreče med slovenskimi gorskimi reševalci, ko se je 10. junija 1997 na usposabljanju na grebenu Turske gore smrtno ponesrečilo pet reševalcev. Dopoldne so se nanje spomnili pri spominskem obeležju na Okrešlju, so sporočili iz Gorske reševalne službe Koroška.