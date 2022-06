Slovenska trojica brez odličja na EP v lokostrelstvu

München, 11. junija - Slovenska lokostrelska zasedba v postavi Aljaž Matija Brenk, Staš Modic in Tim Jevšnik je v ekipni konkurenci s sestavljenim lokom osvojila končno četrto mesto. V boju za bron so bili danes boljši Avstrijci. Ti so si že po prvi seriji priborili štiri točke naskoka, nato pa prednost držali do konca in slavili z 233:227.