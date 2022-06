Ob kresniku prvič tudi nagrada za mlade literate in literarne kritike

Ljubljana, 11. junija - Časopisna hiša Delo bo ob letošnji nagradi kresnik za najboljši roman leta, ki jo podeli 23. junija na Rožniku, prvič podelila tudi nagrado za mlade literate in literarne kritike. To bo vrhunec prvih dveh sezon projekta Mlado pero, ki spodbuja ustvarjanje mlajše generacije piscev na področju poezije, proze in dramatike.