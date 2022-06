Na več avtocestah zastoji

Ljubljana, 11. junija - Na primorski avtocesti je med Brezovico in Vrhniko proti Kopru nastal zastoj zaradi prometne nesreče. Ta sega mimo razcepa Kozarje, na južni ljubljanski obvoznici do počivališča Barje in na zahodni do Kosez. Zastoj je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.