Opozicija kritična do poziva vladi k razumnemu oblikovanju stališča glede Ukrajine

Ljubljana, 11. junija - Poziv intelektualcev in politikov novi vladi, naj poišče alternativne pristope k ukrajinski vojni, po mnenju predsednika NSi in nekdanjega obrambnega ministra Mateja Tonina ogroža nacionalno varnost. Predsednik SDS in nekdanji premier Janez Janša pa je ocenil, da gre za neposredno podporo agresiji ruskega predsednika Vladimirja Putina.