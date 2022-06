Nekdanja začasna predsednica Bolivije obsojena na deset let zapora

La Paz, 11. junija - Nekdanja vršilka dolžnosti predsednika Bolivije Jeanine Anez je bila v petek obsojena na deset let zapora zaradi domnevnega zanemarjanja dolžnosti in sprejemanja odločitev v nasprotju z ustavo leta 2019. Takrat je sredi družbene in politične krize začasno prevzela vodenje države po odstopu nekdanjega predsednika Eva Moralesa.