EU kritizirala Alžirijo zaradi spora s Španijo o Zahodni Sahari

Madrid, 11. junija - EU je ostro kritizirala Alžirijo zaradi prekinitve sporazuma o prijateljstvu s Španijo in to potezo označila za "zelo zaskrbljujočo", saj da lahko pomeni kršitev pridružitvenega sporazuma med severnoafriško državo in EU, zlasti na področju trgovine in naložb, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Razlog za spor je Zahodna Sahara.