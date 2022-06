Golden State na krilih izjemnega Curryja do izenačenja na 2:2

Boston, 11. junija - Košarkarji Golden State Warriors so s 107:97 dobili četrto tekmo finala severnoameriške lige NBA proti Boston Celtics in izid v zmagah poravnali na 2:2. Prednost domačega parketa so si nazaj pridobili predvsem po zaslugi izjemnega Stephena Curryja, ki je dvoboj končal s 43 točkami.