Newyorške borze končale globoko v rdečem

New York, 10. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili globoko v rdečem. Na trgovanje je negativno vplivala objava podatkov o visoki rasti cen življenjskih potrebščin v mesecu maju v ZDA. Inflacija je namreč presegla pričakovanja in postavila temelje za zaostrovanje denarne politike, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.