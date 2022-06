New York, 10. junija - Generalna skupščina ZN je danes s 176 glasovi izvolila Slovenijo v Ekonomski in socialni svet ZN (Ecosoc), ki je eden od šestih glavnih organov svetovne organizacije in odgovoren za usklajevanje ekonomske in socialne politike ZN. Poleg Slovenije je bila v prvem krogu izvoljena tudi Slovaška, ki je dobila 173 glasov.