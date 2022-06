Urednik Vala 202 Jemec za STA: Medijski prostor smo odprli poslušalcu

pogovarjal se je Luka Tetičkovič

Ljubljana, 13. junija - Val 202 te dni obeležuje 50-letnico delovanja. Kot je v pogovoru za STA spomnil njegov odgovorni urednik Nejc Jemec, je Val 202 drugačen, ker je na nek način demokratiziral medijski prostor in k besedi pripustil poslušalstvo. Če je telefon najprej omogočil komunikacijo med voditeljem in poslušalcem, pa danes omogoča dostop do vsebin na zahtevo.