Na ljubljanski borzi v tem tednu prevladovala pozitivna gibanja

Ljubljana, 10. junija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se na tedenski ravni večinoma zvišali, indeks SBI TOP je teden končal pri vrednosti 1171,50 točke, kar je 1,47 odstotka več kot minuli petek. Borzni posredniki so med ponedeljkom in petkom skupno ustvarili za 6,55 milijonov evrov prometa.