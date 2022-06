Pahor v Solunu podprl Ukrajino in evropsko perspektivo Zahodnega Balkana

Solun, 10. junija - Slovenski predsednik Borut Pahor se je na povabilo predsednika grške vlade Kyriakosa Micotakisa udeležil današnjega srečanja Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) v Solunu in izpostavil, da Ukrajine ne smemo pustiti na cedilu, kot tudi to, da je edina pot za mir, varnost in blaginjo na Zahodnem Balkanu evropska.