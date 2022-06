Podatki o visoki majski inflaciji potopili newyorške borze

New York, 10. junija - Indeksi na newyorških borzah so v uvodu današnjega trgovanja potonili globoko pod četrtkovo zaključno vrednost, potem ko je ameriško ministrstvo za delo sporočilo, da so se cene življenjskih potrebščin v ZDA maja na letni ravni zvišale za 8,6 odstotka. Aprila je bila inflacija 8,3-odstotna.