Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 10. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,60 odstotka in se ustavil pri 1171,50 točke. Največji padec so v prvi kotaciji beležile Petrolove delnice, ki so se pocenile za več kot odstotek. Vlagatelji so opravili za 1,57 milijona evrov prometa, več kot polovico s Krkinimi delnicami.