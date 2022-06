Na dražbo izvod prvega Shakespearovega zbranega dela izpred 400 let

New York, 12. junija - Avkcijska hiša Sotheby's bo julija v New Yorku na dražbi ponudila originalni izvod prvega zbranega dela Williama Shakespeara, ki ga označujejo za temeljno knjigo angleške književnosti. Za knjigo, natisnjeno pred 400 leti, ki je eden od 20 znanih izvodov v zasebnih zbirkah, si obetajo iztržiti do 2,5 milijona dolarjev, piše The Guardian.