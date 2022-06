Vlomilci v Mariboru odnesli za 30.000 evrov ur

Maribor/Lenart, 10. junija - Mariborski policisti so bili danes okoli 2.30 obveščen o vlomu v trgovino My Watch v Vetrinjski ulici v Mariboru. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so za zdaj še neznani storilci odnesli večje število ur, po njihovi nestrokovni oceni pa skupna povzročena materialna škoda znaša približno 30.000 evrov.