ZN zaskrbljeni zaradi smrtne obsodbe tujih borcev v Donecku

Kijev/Moskva/London, 10. junija - Združeni narodi so danes izrazili zaskrbljenost zaradi obsodbe na smrt dveh Britancev in enega državljana Maroka, ki so se kot tuji borci borili na strani Ukrajine v Mariupolju. Prav tako so pozvali, da se vsem priprtim borcem zagotovi mednarodna zaščita in obravnava v skladu z ženevskimi konvencijami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.