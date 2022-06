Prebavne težave tudi pri učencih na taboru v Ankaranu

Marezige/Ankaran, 10. junija - Po tistem, ko je na osnovni šoli v Marezigah nad Koprom več otrok imelo prebavne težave, o podobnih težavah poročajo tudi iz šole v naravi v Ankaranu. Na NIJZ so potrdili, da je zbolelo 26 otrok, od tega so bili trije hospitalizirani. Pri enem od hospitaliziranih otrok so v vzorcu blata izolirali bakterijo E.coli, vendar vir okužbe še ni znan.