V Ljubljani odprli prenovljeno enoto vrtca Pedenjped

Ljubljana, 10. junija - V Ljubljani so v okviru prenov vrtcev v četrtek odprli prenovljeno in razširjeno enoto vrtca Pedenjped. V okviru energetske obnove, ukrepov za izboljšanje potresne in požarne varnosti ter dozidave so v enoti Učenjak pridobili tri oddelke, večnamenski prostor, prostor za individualno delo, mlečno kuhinjo in pisarno, so sporočili z mestne občine.