KPK postala članica Evropske mreže za etiko javnega sektorja

Pariz, 10. junija - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v okviru mednarodne konference pod okriljem francoske Visoke oblasti za transparentnost javnega sektorja danes v Parizu podpisala pristopno izjavo in postala članica nove Evropske mreže za etiko javnega sektorja, v kateri so tudi primerljivi organi iz 11 držav članic EU, so sporočili iz KPK.