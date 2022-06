Na Bledu na voljo 60 oskrbovanih stanovanj

Bled, 10. junija - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je objavil razpis za najem 60 oskrbovanih stanovanj na Bledu. Stanovanja so namenjena osebam, starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Rok za oddajo prijave je 11. julij.