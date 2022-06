Dvanajst koroških in podravskih občin pristopilo okoljski Konvenciji županov

Maribor, 10. junija - Dvanajst županov občin na območju delovanja Energetsko podnebne agencije za Podravje (Energap) je danes v Mariboru listino Konvencija županov in se tako pridružilo več tisoč evropskim lokalnim in regionalnim skupnostim, ki so se prostovoljno zavezale k izvajanju ciljev na področjih podnebnih sprememb in trajnostne energije na svojem ozemlju.