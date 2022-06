Na okrogli mizi o pomenu ozaveščanja za zmanjšanje vpliva pridelave hrane na podnebne spremembe

Ljubljana, 10. junija - Ljudi je treba opolnomočiti, da bodo razumeli vzroke za podnebne spremembe in lahko spremenili svoje ravnanje, da bi prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, med drugi pri pridelavi hrane, so ugotavljali na današnji okrogli mizi v organizaciji slovenskega dela evropske pobude za zdravo in trajnostno hrano EIT Food.