Vodnikovo domačijo bo danes zavzel Otroški knjižni festival

Ljubljana, 11. junija - Na Vodnikovi domačiji se bo ob 10. uri začel Otroški knjižni festival, ki bo do večera poleg knjižnega sejma ponudil tudi pester spremljevalni program predstav, kvizov, pogovorov in obiskov priljubljenih avtorjev in avtoric. Festival bodo sklenili s koncertom, na katerem bo letos nastopil Otroški pevski zbor RTV Slovenija.