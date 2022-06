Ljubljana, 13. junija - V sozaložništvu Muzeja in galerije mesta Ljubljane (MGML) in Galerije Dessa je izšla dopolnjena izdaja knjige Andreja Hrauskyja Plečnikova arhitektura v Ljubljani. Kot je za STA povedal Hrausky, so vanjo vključena nova odkritja, poleg tega so se od izida prve knjige nekatere stvari spremenile in jih je bilo potrebno komentirati.