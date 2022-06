Na območju Gornje Radgone in Ormoža zasegli več vrst prepovedanih drog

Murska Sobota, 10. junija - Murskosoboški kriminalisti so v torek skupaj s policisti policijskih uprav Murska Sobota, Maribor in Ljubljana opravili tri hišne preiskave, in sicer pri 36-letnem osumljencu iz Ljubljane, ki je začasno bival na območju Gornje Radgone, in pri 27-letni osumljenki z območja Ormoža. Zasegli so večjo količino različnih vrst prepovedanih drog.