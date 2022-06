Javni zavod TNP in domačini združili moči pri urejanju požgane vasi v Radovni

Gorje, 10. junija - Prostovoljci iz gorjanske občine in javni zavod Triglavski narodni park (TNP) so danes združili moči in skupaj uredili območje požgane vasi v Radovni. Običajno so se pri skrbi za območje izmenjevali, tokrat pa so v luči krepitve sodelovanja pripravili skupno košnjo. Podobno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi na drugih območjih parka.