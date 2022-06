Lani dokončanih več stavb in stanovanj

Ljubljana, 12. junija - V Sloveniji so lani dokončali 9285 stavb, kar je štiri odstotke več kot leto prej. Nedokončanih jih je ostalo 12.770. Dokončanih je bilo še 4302 stanovanj, kar je 14 odstotkov več kot leta 2020. Največ stanovanj, skoraj 400, so lani dokončali v Ljubljani, so sporočili s statističnega urada.