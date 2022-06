Rusija odprla prvi avtocestni most, ki jo povezuje s Kitajsko

Moskva, 10. junija - Rusija in Kitajska sta danes uradno odprli prvi avtocestni most med državama. Kilometrski most čez reko Amur povezuje skrajno vzhodno rusko mesto Blagoveščenk s mestom Heihe na severu Kitajske. V luči vojne v Ukrajini in napetostih z Zahodom, pa je most postal simbol za vse večjo usmerjenost Moskve proti Vzhodu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.