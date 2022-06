Vse nared za letošnje Melodije morja in sonca

Portorož, 11. junija - Organizatorji Melodij morja in sonca so v tem tednu predstavili vrstni red nastopajočih na festivalu, ki bo potekal 9. julija. Prva bosta nastopila Anika Horvat in Tinkara Kovač s skladbo Do roba in še čez. Letošnji festival prinaša tudi novosti glede načina glasovanja, so sporočili iz Avditorija Portorož.