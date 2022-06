Festival Dan Japonske v Ljubljani predstavlja japonsko kulturo

Ljubljana, 11. junija - Na Trgu republike v Ljubljani bo danes med 11. in 17. uro potekal Dan Japonske, ki ga organizira Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji. Na tradicionalnem festivalu za vse, ki jih zanimata japonska kultura in umetnost, bo predstavljen sprevod s prenosnim svetiščem Mikoshi, kulinarika, borilne veščine in japonski jezik, je sporočilo veleposlaništvo.