Vrednost industrijske proizvodnje aprila višja

Ljubljana, 10. junija - Vrednost industrijske proizvodnje je bila aprila 0,4 odstotka višja kot marca, k čemur so prispevale le predelovalne dejavnosti, kjer je bila rast 0,8-odstotna. V dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu se je vrednost znižala za 17,5 odstotka oz. za 3,3 odstotka, so sporočili s statističnega urada.