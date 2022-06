Velenjska občina povečala vrednost vzdrževanja Vrtca Velenje in Urbanega parka

Velenje, 12. junija - Velenjski svetniki so na majski seji potrdil povečanje vrednosti dveh projektov v načrtu razvojnih programov velenjske občine za obdobje 2022-2025, in sicer vzdrževanje objektov Vrtca Velenje in Urbanega parka. Vzdrževanje vrtca se je tako povečalo za 350.000 evrov na 650.000 evrov, vzdrževanja parka pa za 500.000 evrov na dva milijona evrov.