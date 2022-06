Evropski poslanci s pozivom, da naj Poljska evropska sredstva prejme le ob izpolnjevanju pogojev

Strasbourg, 10. junija - Evropski parlament, ki je kritičen do Evropske komisije zaradi odobritve poljskega načrta za okrevanje in odpornost, je sprejel resolucijo, v kateri poziva, naj Poljska ne prejme evropskih sredstev iz sklada za okrevanje po pandemiji covida-19, dokler ne izpolni vseh pogojev v skladu z evropsko zakonodajo in vrednotami EU, tudi glede pravne države.