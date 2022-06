V Celju danes kolesarski dan

Celje, 11. junija - Na celjskem Krekovem trgu bo danes med 10. in 13. uro kolesarski dan s polževo dirko in kolesarskim showroomom. Gre za spremljevalni dogodek Celja na poti do 17. junija, ko se bo v knežjem mestu ustavila kolesarska dirka Po Sloveniji ter eno od aktivnosti, s katero Celje želi postati naj gostitelj dirke, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.