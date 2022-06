Evropske borze uvodoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 10. junija - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodu današnjega trgovanja večinoma obarvali rdeče in sledili smernicam, ki so jih v četrtek začrtali na Wall Streetu, nadaljevali pa danes na azijskih borzah. Vlagatelji danes pričakujejo predvsem najnovejše podatke o inflaciji v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.