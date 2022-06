V delu Hrvaške zaradi močne burje razglasili rdeči alarm

Zagreb, 10. junija - Hrvaški meteorološki zavod (DHMZ) je zaradi močnega vetra za nekatera območja na Hrvaškem razglasil rdeči alarm. Paški most so zaprli za ves promet, vreme pa povzroča preglavice tudi na nekaterih avtocestah po državi. Meteorologi pozivajo k previdnosti pri vožnji in svetujejo odpoved poti na ta območja.