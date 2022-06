Prireditelji predstavili himno rokometnega EP 2022

Ljubljana, 10. junija - Prireditelji evropskega rokometnega prvenstva za ženske, ki ga bo novembra letos Slovenija gostila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo, so predstavili uradno himno dogodka. Avtorica pesmi Play with Heart (Igraj s srcem) je ena izmed ambasadork prvenstva, slovenska glasbenica Senidah.