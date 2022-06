Vreme: Pretežno oblačno

Popoldne se bo od zahoda jasnilo. Marsikje bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, čez dan bo na nebu nekaj plitve kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno jasno. V ponedeljek bo sončno, popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad jugovzhodno Evropo je ciklonsko območje, iznad zahodne Evrope pa se nad Alpe širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam z vetrovi severnih smeri postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu delno zjasnilo, drugod bo še pretežno oblačno. Pihal bo severni veter, ob severnem Jadranu zmerna, pod Velebitom močna burja. V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo severovzhodni veter, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.