Cene nafte nekoliko navzdol

Singapur, 10. junija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale. Trenutno na razmere na naftnem trgu sicer odločilno vpliva razvoj epidemije covida-19 na Kitajskem. Če od tam pridejo dobre novice, to spodbudi trg, če pridejo slabe novice, pa ga zavre. V zadnjem času so se razmere v Šanghaju vnovič poslabšale.