Šanghaj v novo zaprtje zaradi koronavirusa

Šanghaj, 10. junija - V Šanghaju so mestne oblasti napovedale novo množično testiranje na koronavirus in ponovno uvedbo policijske ure, po tem ko so v četrtek odkrile enajst novih okužb. Začasno bodo zaprli in testirali prebivalce osmih okrožij, kar pa pomeni, da približno 15 milijonov ljudi ne bo smelo zapustiti svojih domov oz. bo njihovo gibanje v okrožjih omejeno.