Aktualni prvaki le še zmago oddaljeni od finala lige NHL

New York, 10. junija - Zmagoviti niz dvakratnih branilcev naslova prvaka severnoameriške hokejske lige NHL s Floride se ni ustavil niti v kultnem Madison Square Gardnu. Tampa Bay Lightning je zmagala še na tretji tekmi po vrsti, hokejiste New York Rangers so ugnali s 3:1 ter v konferenčnem finalu vzhoda v boju na štiri zmage povedli s 3:2.