Newyorške borze končale v rdečem

New York, 9. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili v rdečem. Indeks Dow je izgubil več kot 600 točk pred ključnim poročilom o naraščajočih cenah življenjskih potrebščin in po tem, ko se je Evropska centralna banka pridružila ameriški centralni banki v boju proti inflaciji, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.