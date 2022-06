V prometni nesreči med Gederovci in Rankovci umrl motorist

Murska Sobota, 9. junija - V prometni nesreči, ki se je zgodila danes okoli 16. ure med naseljem Gederovci in Rankovci, je umrl motorist. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motornega kolesa. Zdravnik je na kraju potrdil smrt motorista.