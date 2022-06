Švedska obalna straža opazila obsežno razlitje neznane snovi

Stockholm, 9. junija - Švedska obalna straža je danes sporočila, da so v Baltskem morju blizu Švedske odkrili obsežno razlitje neznane snovi in dodala, da gre verjetno za vrsto biogoriva. Razlitje, ki pokriva 77 kvadratnih kilometrov površine v švedskih in finskih vodah, so v Botnijskem zalivu odkrili v sredo, piše francoska tiskovna agencija AFP.