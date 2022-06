Iz iraških bank ukradenih skoraj 600 milijonov evrov

Bagdad, 9. junija - Iz iraških državnih bank je bilo ukradenih skoraj 600 milijonov evrov, so po triletni preiskavi danes sporočili iz iraške protikorupcijske komisije in dodali, da so bili med vpletenimi tudi bančni uslužbenci in celo stranke. Komisija je že napovedala, da bodo za 41 osumljencev izdani nalogi za aretacijo.