V Šempetru pri Gorici zaradi nesreče prišlo do onesnaženja potoka z detergentom

Šempeter pri Gorici, 9. junija - V industrijski coni se je med 8. in 9. uro prevrnilo večje število palet detergenta za pranje perila, ki je skozi meteorne jaške odtekal v potok Vrtojbica in povzročil pogin rib. Gasilci iz Nove Gorice in Šempetra so z zamašitvijo jaškov preprečili nadaljnje onesnaženje, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.