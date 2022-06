Cuper ostal brez službe v DR Kongu

Kinšasa, 9. junija - Argentinski trener Hector Cuper ni več selektor reprezentance DR Konga. Nekdanji strateg številnih italijanskih in španskih klubov, tudi Valencie in Interja, ni zadovoljil apetitov vodstvo tamkajšnje zveze, njegovi rezultati so bili slabi, zato mu je ta prekinila pogodbo, o tem pa ga obvestila s pismom, poroča AFP.